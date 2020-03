CMC Markets Plc : la volatilité boursière dope l'activité

Le revenu net d'exploitation pour l'année se terminant le 31 mars devrait probablement dépasser le consensus actuel du marché de 199 M£ pour atteindre 202,3 M£, a expliqué CMC ce matin. Le coronavirus, qui s'est rapidement répandu dans des dizaines de pays et a fait plus de 3 000 victimes, a ébranlé les marchés financiers mondiaux, mais l'épidémie a également entraîné une activité plus intense et une plus grande volatilité, ce qui a aidé les plateformes de courtage.

L'indice de volatilité du CBOE, le VIX, un indicateur de la volatilité de Wall Street largement suivi, a atteint vendredi son plus haut niveau depuis deux ans, tandis que les actions mondiales ont connu leur pire semaine depuis la crise financière de 2008.

Les actions CMC s'offrent une hausse de 11,4% à 171 GBp en séance à Londres. La semaine dernière, le concurrent de CMC, Plus500, a également fait état d'une augmentation significative de son activité.