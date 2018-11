CME : Berenberg passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé son objectif de cours de 184 dollars à 220 dollars et sa recommandation de Conserver à Acheter sur CME Group dans le cadre d’une étude sur le secteur des Bourses. Le bureau d’études apprécie sa forte génération de trésorerie et des profits. Il juge par ailleurs que sa valorisation est justifiée par des barrières à l’entrée très élevées." Il est probable que les marchés resteront instables pendant un certain temps, en raison des incertitudes accrues quant à la croissance économique et les taux d'intérêt. Nous considérons qu'il s'agit là d'un contexte favorable pour les volumes des produits de taux d'intérêt et de change de CME ", ajoute le broker.