CNH Industrial se range des camions

Milan (awp/afp) - Le conglomérat italo-américain CNH Industrial va séparer ses activités et créer une société séparée réunissant les marques Iveco et Heuliez, présentes dans le secteur des camions, bus et véhicules commerciaux, et les moteurs FPT Industrial, a-t-il annoncé mardi.

Cette annonce a été faite à l'occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique, à New York.

La nouvelle société "On-Highway" (activités liées à la route) sera cotée séparément du groupe "Off-Highway", qui regroupera lui la production de machines agricoles et de construction, a expliqué CNH dans un communiqué.

La séparation sera effective au premier trimestre 2021.

Les activités routières de CNH Industrial ont représenté en 2018 un chiffre d'affaires de 13,1 milliards de dollars (à peine moins en francs suisses). Elles comprennent les marques Iveco, Iveco Bus, Heuliez Bus, qui représentent 69% du chiffre d'affaires de cette branche, et FPT Industrial (31%).

Les activités "Off-Highway" ont elles enregistré des ventes de 15,6 milliards de dollars (14,3 milliards d'euros) l'an passé. Cette entité sera principalement organisée autour de la fabrication de machines agricoles (75% du chiffre d'affaires), avec les marques Case IH, New Holland Agriculture et Steyr. Elle comprendra aussi la fabrication de machines de construction et de chantiers (19%) --Case Construction Equipment, New Holland Construction, Astra-- et les véhicules spéciaux -défense, catastrophes naturelles, anti-incendie- vendus sous la marque Magirus (6%).

"Ce plan courageux conduira à la création de deux nouveaux leaders mondiaux dans leur secteur respectif", a estimé la présidente de CNH Industrial, Suzanne Heywood, citée dans le communiqué.

CNH Industrial --dont près de 27% du capital est détenu par la famille Agnelli via sa holding Exor-- est une holding de droit néerlandais né en septembre 2013 de la fusion de l'italien Fiat Industrial et de sa filiale américaine CNH Global. Elle est cotée à New York et Milan.

