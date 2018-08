Birmingham, 12 et 13 septembre 2018 : retrouvez CNIM sur le stand 5D84-E85

Acteur international du traitement et de la valorisation énergétique des déchets, CNIM accompagne les collectivités locales, les délégataires de services publics et les exploitants. Nos équipes conçoivent, construisent et exploitent des usines clés en main pour traiter les déchets ménagers, industriels non dangereux ou spéciaux.

Retrouvez-nous au salon RWM sur le stand 5D84-E85.

RWM est la plus grande exposition et conférence sur le recyclage et la gestion des déchets au Royaume-Uni. RWM est organisée en partenariat avec CIWM qui représente plus de 5500 professionnels des ressources et des déchets, au Royaume-Uni et à l'étranger.