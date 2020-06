CNIM : accord de conciliation validé par le Tribunal

24/06/2020 | 07:31

Après des pertes exceptionnelles en 2019 sur des contrats EPC, CNIM indique concrétiser sa restructuration financière avec un protocole de conciliation annoncé le 29 avril et validé par le Tribunal de Commerce de Paris ce 23 juin.



Cette homologation met fin à la procédure de conciliation ouverte le 2 janvier et permet la mise en oeuvre des engagements souscrits par CNIM et ses banques de financement, ses assureurs-crédits, l'Etat et son partenaire industriel historique Martin GmbH.



Le groupe rappelle que l'accord de restructuration financière de fin avril est destiné à répondre à des difficultés provoquées par une série de faillites de sous-traitants de génie civil dans des projets d'usines 'Waste-to-Energy' au Royaume-Uni en 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.