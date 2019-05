CNIM : acquisition de Cometal France

30/05/2019 | 09:52

CNIM annonce l'acquisition de 100% du capital de Cometal France, entreprise industrielle réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de deux millions d'euros, permettant au groupe de renforcer son offre de services sur les systèmes de combustion.



Cometal est en effet spécialisée dans la fabrication et la maintenance de grilles de combustion destinées aux centrales de cogénération biomasse et aux centres de valorisation énergétique des déchets. Elle commercialise également des pièces de rechange.



'CNIM accélère son développement en tant qu'acteur clef des services thermiques et de réduction de l'impact environnemental en Europe et en Afrique', commente François Darpas, directeur général de l'entité services de CNIM Environnement & Energie.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.