CNIM : cession d'activités par Bertin Technologies à CT

21/12/2018 | 09:39

CNIM annonce qu'à l'issue des négociations exclusives annoncées le 21 septembre dernier, sa filiale Bertin Technologies a cédé ses activités en modélisation multi-physique et informatique scientifique à CT.



'L'activité et les équipes concernées auront les moyens de s'inscrire dans des perspectives importantes de développement grâce à l'expertise et l'ambition de croissance de CT ainsi que par les synergies potentielles, notamment commerciales et métiers', explique le groupe.



Par cette cession, CNIM entend se focaliser sur des axes stratégiques plus en ligne avec son coeur de métier industriel dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, de la défense et de la sécurité.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.