CNIM : cession de la participation indirecte dans SELCHP

CNIM Development, société détenue par CNIM et le fonds d'investissement Cube Infrastructure Fund, annonce la signature d'un accord pour la cession au fonds iCON Infrastructure de l'intégralité de sa participation de 48,75% au capital de la société SELCHP.



Cette dernière est propriétaire d'une usine de valorisation de déchets ménagers située à Londres et a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions de livres en 2017 par l'exploitation de cette usine construite par CNIM en 1994.



La réalisation de cette opération reste soumise à l'accomplissement de conditions suspensives usuelles. Par cette cession, CNIM souhaite réallouer ses capacités d'investissement au développement de ses activités industrielles.



