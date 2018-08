CNIM : cession des parts dans SELCHP finalisée

17/08/2018 | 13:45

CNIM annonce la réalisation de la cession, conjointement avec le fonds d'investissement Cube Infrastructure Fund, de sa participation indirecte de 48,75% au capital de SELCHP, au fonds d'investissement iCON Infrastructure.



L'équipementier et ensemblier industriel précise que cette opération a été réalisée le 16 août à la suite de l'accomplissement des conditions suspensives prévues aux termes de cet accord annoncé le 10 août.



Pour rappel, SELCHP est propriétaire d'une usine de valorisation de déchets ménagers située à Londres et a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions de livres en 2017 par l'exploitation de cette usine construite par CNIM en 1994.



