CNIM : communiqué d'information financière du 26 juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée - Paris le 26 juin 2019

la suite de l'avertissement sur résultat publié le 16 mai 2019, CNIM S.A. a obtenu par anticipation un accord de la majorité de ses banques de financement, pour ne pas appliquer les covenants au 30 juin 2019, sous réserve notamment d'absence de distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

En conséquence, dans l'attente d'une éventuelle levée de cette condition, le Directoire proposera lors de l'assemblée générale convoquée à 15 heures ce jour d'amender le projet de troisième résolution de manière à soumettre aux actionnaires l'affectation de la totalité du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2018 au poste 'Report à nouveau'.

Le Conseil de surveillance a d'ores et déjà approuvé à l'unanimité cette proposition.

A propos du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2018 de 689,8 millions d'euros, dont 62,1 % réalisés à l'export.

Contacts

info-communication@cnim.com

Agenda financier disponible sur www.cnim.com

1/1