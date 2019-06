CNIM : communiqué d'information financière du 27 juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée - Paris le 27 juin 2019

la suite de la proposition du Directoire d'amender le projet de résolution relative à l'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2019, les actionnaires de CNIM S.A. ont adopté cette résolution, telle que modifiée, à la majorité de 99,52% des droits de vote des actionnaires présents ou représentés. La totalité du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2018 a par conséquent été affecté au poste 'Report à nouveau'.

Conformément à l'accord conclu par CNIM avec la majorité de ses banques de financement, les covenants au 30 juin 2019 ne seront donc pas appliqués. Outre l'absence de distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cet accord prévoit des obligations de reporting renforcées et entraîne une augmentation de 40 points de base de la marge applicable à la part de l'endettement du Groupe accordée par ses banques de financement, ainsi qu'un coût forfaitaire non-significatif.

Les banques de financement ont souhaité reporter au dernier trimestre de l'exercice en cours les discussions concernant les covenants au 31 décembre 2019.

CNIM S.A. rappelle que la note 22 (Emprunts et dettes financières) à l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2018, qui figure dans le document de référence 2018, présente le détail des emprunts et dettes financières du Groupe, leurs montants comme leurs ratios de covenant.

A propos du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2018 de 689,8 millions d'euros, dont 62,1 % réalisés à l'export.

