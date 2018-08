CNIM : hausse des résultats au 1er semestre

31/08/2018 | 08:41

CNIM publie au titre du premier semestre un résultat net de 15,9 millions d'euros et un résultat opérationnel (intégrant la plus value de cession de Bertin - Conseil en Ergonomie) de 15,5 millions, contre respectivement 10,1 et 12,6 millions un an auparavant.



Le fournisseur d'ensembles industriels clés en main revendique un chiffre d'affaires en croissance de 21% à 322,5 millions d'euros, et des commandes de 172,2 millions contre 365,9 millions au premier semestre 2017.



Compte tenu de la durée de réalisation des contrats, CNIM estime que les tendances constatées en 2017 et au premier semestre 2018 - notamment pour le résultat opérationnel du secteur environnement et énergie - se poursuivront sur l'exercice 2018.



