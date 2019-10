CNIM : participe à la 11e édition de la conférence ISWA Beacon - 29-30 octobre 2019 - Malmö (Suède)

Le groupe de travail ISWA sur la récupération d'énergie et Avfall Sverige vous invitent à la 11ème conférence Beacon sur la valorisation énergétique des déchets, les 29-30 octobre à Malmö (Suède). La conférence Beacon se concentrera sur l'état de l'art de la technologie et les dernières actualités en matière de valorisation énergétique des déchets. Elle examinera également de plus près les innovations et les nouveaux développements en matière d'émissions et de résidus.

En tant que Vice-Président de ISWA WGER, Christophe Cord'homme (CNIM) donnera le 29 octobre une première conférence intitulée 'WtE - un investissement durable dans une économie circulaire ? » suivie le 30 octobre d'une seconde conférence sur le thème de 'Qualité et composition des Combustibles Solides de Récupération (CSR) dans différents pays'. CNIM et LAB seront également heureux de vous accueillir sur leur stand à l'extérieur de la salle de conférence.

Le 31 octobre, il sera possible de visiter l'usine de tri des scories de Sysav à Malmö ainsi que l'usine de valorisation des déchets d'ARC à Copenhague. Celle-ci présente la particularité d'intégrer une piste de ski sur son propre toit, une spécificité rendue possible grâce au système de traitement des fumées basé sur un laveur à condensation et une unité de récupération de chaleur qui améliorent à la fois l'efficacité énergétique de l'usine et ses performances environnementales.