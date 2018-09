La conférence internationale IRRC 'Waste to Energy' est un rendez-vous annuel organisé par 'Thomé-Kozmiensky Verlag' et qui regroupe les experts industriels et institutionnels de ce secteur d'activité.

Rendez-vous les 1er et 2 octobre à Vienne (Autriche) avec nos experts pour une série de conférences.



'Energy-from-Waste Project Development EPC Contractor & O&M Contractor as One-Stop-Shop?' par Christophe Cord'homme, Business & Products Development Director, Environment Sector CNIM Paris - Lundi 1er octobre à 17:30, Plenary session / thématique 'Projects'.



'Ceramic Coating of Superheater Tubes in WtE Boilers as Alternative to Nickel Based Protection' par Eddie Marcarian, Head of Department Chaudières et Combustion de CNIM La Seyne-sur-Mer et Ildefonso Goikoetxea, Director de Explotacion y Desarollo de Zabalgarbi, S.A., Bilbao, Spain - Mardi 2 octobre à 9h15 : présentation lors de la session ​​​​​'Experience with Materials and Corrosion'.



'Example Plants and Experiences in the Plant Construction and Operation' par Klaus-Günther Zink, Directeur général adjoint, secteur Environnement de CNIM et Président de session - Mardi 2 octobre à 11h.