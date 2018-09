CNIM : participe au salon MSPO 2018, Kielce, Pologne

RETROUVEZ CNIM AU STAND E51, PAVILLON FRANÇAIS, HALL E, du 4 au 7 septembre 2018

The International Defence Industry Exhibition MSPOest un des lieux de rencontre les plus importants pour le secteur européen de la Défense. Chaque année les dernières technologies militaires, armes et équipements présentés attirent près de 400 exposants venus de 29 pays et plus de 13 000 visiteurs. La vingt-sixième édition du MSPO se tiendra du 4 au 7 septembre 2018 à Kielce en Pologne.

CNIM présentera sa solution de franchissement, le Pont Flottant Motorisé, PFM: dédié au franchissement continu ou discontinu de brèches humides.

Au service de l'Armée française, le PFM est également la solution tactique privilégiée de plusieurs autres Forces Terrestres notamment pour sa grande maniabilité et son déploiement facile et rapide. Qu'il soit déployé en configuration pont ou en configuration ferry 'roll-on roll-off ', le PFM facilite le passage de véhicules militaires lourds de classe MLC 70T/80W.

Construit à partir de sections motorisées, le PFM est le résultat d'une conception solide nécessitant une maintenance minimale, il peut être déployé en très peu de temps et avec un minimum d'homme : 30 min et 33 personnes pour 100 m de long.

Exercice majeur de franchissement avec les forces terrestres françaises (mai 2018)