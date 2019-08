CNIM : publie son deuxième Rapport Intégré

CNIM publie cette année son deuxième rapport intégré. Le document s'inspire des recommandations formulées par l'International Integrated Reporting Council(IIRC).

Il explicite notre activité, notre contribution à la planète et à la société ainsi que nos performances et nos résultats. Il mêle données financières et extra-financières dans un objectif de transparence et de lisibilité.

Le thème développé plus spécifiquement cette année est la confiance, l'une des valeurs de CNIM.

Le rapport intégré est disponible en français et en anglais.