Cnim : Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, est entrée en négociations exclusives avec CT en vue de la cession de ses activités de conseil en modélisation multi-physique et informatique scientifique.

Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, est entrée en négociations exclusives avec CT en vue de la cession de ses activités de conseil en modélisation multi-physique et informatique scientifique.

Montigny-le-Bretonneux - Le 21 septembre 2018 - Bertin Technologies est entrée en négociations exclusives avec CT en vue de la cession de ses activités en modélisation multi-physique et informatique scientifique.

L'activité, qui propose des prestations de conseil technologique et d'ingénierie, bénéficie de relations de premier plan et de longue durée auprès d'une clientèle de grands comptes dans les secteurs de pointe de l'aéronautique, du spatial et du nucléaire.

CT est un groupe international d'ingénierie basé en Europe, avec plus de 1800 ingénieurs dont près de 300 en France. La taille, l'expertise et l'ambition de croissance de CT, ainsi que les synergies potentielles devraient permettre à l'activité et aux équipes concernées par la reprise (plus de 35 ingénieurs et docteurs), de s'inscrire dans des perspectives importantes de développement.

Avec ce projet de cession, le Groupe CNIM entend se focaliser sur des axes stratégiques plus en ligne avec son cœur de métier industriel dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la défense et de la sécurité.

Ce projet, qui fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation auprès des instances représentatives du personnel concerné, pourrait être finalisé à la fin de l'année 2018.

A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s'appuie sur sa longue expérience d'innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. La société offre également des prestations de conseil et se développe dans les technologies de l'information. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte 2/3 d'ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 100 millions d'euros en 2017. L'entreprise est active au niveau mondial. www.bertin-technologies.com

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2017 de 634,9 millions d'euros, dont 51,6 % réalisés à l'export.

www.cnim.com

A PROPOS DE CT

CT est un groupe international d'ingénierie basé en Europe, leader en innovation technologique tout au long du cycle de vie du produit. Depuis la conception structurelle, l'ingénierie de fabrication, la documentation technique jusqu'à l'ingénierie du support après-vente et les projets de R&D, CT intervient dans les secteurs aéronautique, spatial, maritime, automobile, ferroviaire, énergétique, industriel et de l'architecture.

Chaque jour, plus de 1 800 ingénieurs travaillent aux côtés des clients dans toutes les activités d'ingénierie pour les aider à devenir plus compétitifs. Avec 30 années d'expertise, CT est un fournisseur privilégié de services d'ingénierie (E2S) et un fournisseur stratégique de services d'ingénierie de fabrication (ME3S) pour le Groupe Airbus.

www.thectengineeringgroup.com

Contact presse, agence Gootenberg

Laurence Colin /laurence.colin@gootenberg.fr/ Tel. +33 (0)1 43 59 00 46

Frédérique Vigezzi /frederique.vigezzi@gootenberg.fr/ Tel. +33 (0)1 43 59 29 84