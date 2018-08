Cnim : Comptes semestriels 2018

Information réglementée - Paris, le 30 août 2018

Comptes semestriels 2018

Résultat opérationnel : 4,8 % du chiffre d'affaires

Résultat net : 4,9 % du chiffre d'affaires

Le 29 juin 2018, BERTIN Technologies, filiale du Groupe CNIM, a annoncé la cession de son activité de Conseil en Ergonomie.

Bertin Technologies a cédé, à l'issue d'un processus compétitif son activité « Bertin Ergonomie », s'appuyant sur près de 90 consultants, principalement présents en Île-de-France et à Toulouse, à la société Human Design Group, sous le contrôle majoritaire de Ciclad et avec le soutien de son équipe de management.

Chiffres-clés du semestre :

Commandes : Chiffre d'affaires : Résultat opérationnel : Résultat net (part du Groupe) : 172,2 millions d'euros 322,5 millions d'euros 15,5 millions d'euros 15,9 millions d'euros

Le Conseil de Surveillance de CNIM s'est réuni le 30 août 2018 afin d'examiner les comptes consolidés du premier semestre 2018 arrêtés par le Directoire.

Le résultat opérationnel de la période, intégrant la plus value de cession de Bertin - Conseil en Ergonomie, s'élève à 15,5 millions d'euros, soit 4,8 % du chiffre d'affaires. L'EBITDA semestriel du Groupe s'élève à 15,6 millions d'euros, soit 4,8 % du chiffre d'affaires.

Le résultat net s'élève à 15,9 millions d'euros.

Comptes consolidés 1er semestre 1er semestre 1er semestre (en millions d'euros) 2018 2017 (retraité) 2017 (publié) Chiffre d'affaires 322,5 260,0 266,4 Résultat opérationnel 15,5 10,3 12,6 Résultat avant impôts 18,3 11,6 13,9 Résultat net (part du Groupe) 15,9 8,6 10,1

Les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ont fait l'objet d'un examen limité par nos commissaires aux comptes qui ont établi leur rapport sur l'information financière semestrielle.

Les données de 2017 ont été retraitées des effets de l'application de la norme IFRS15, en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

La société « CNIM Babcock Maroc » (optimisation, réhabilitation et maintenance des installations de combustion) a été intégrée au Secteur Environnement & Energie. Les données comparatives ont été retraitées pour tenir compte de ce rattachement.

1

Commandes enregistrées et carnet de commandes au 30 juin 2018

Environnement & Energie Innovation & Systèmes Total Groupe

101,6 70,6 172,2

285,1 80,8 365,9

303,4 84,4 387,8

573,6 213,0 786,6

Les commandes du premier semestre 2018 s'élèvent à 172,2 millions d'euros contre 365,9 millions d'euros au premier semestre 2017 et 240,0 millions d'euros au 1er semestre 2016. Le carnet de commandes au 30 juin 2018 est inférieur de 16,2 % au carnet (retraité) du 1er janvier 2018.

Le portefeuille de contrats d'usines neuves « clés en mains » de valorisation de déchets ménagers, dont le Groupe est titulaire mais dont l'entrée en vigueur n'est pas encore effective - donc non enregistrés en commandes au 30 juin 2018 - reste à un niveau élevé, en Angleterre et au Moyen Orient.

Trésorerie

La trésorerie du Groupe, nette de tout endettement, s'élève à 56,7 millions d'euros au 30 juin 2018.

Perspectives 2018

Compte tenu de la durée de réalisation des contrats, les tendances constatées en 2017 et au premier semestre 2018 - notamment pour le résultat opérationnel du secteur Environnement & Energie - se poursuivront sur l'exercice 2018.

Le 10 août 2018 , le Groupe a annoncé la cession de sa participation indirecte dans la société Selchp, opérant une usine de valorisation de déchets ménagers à Londres. Cette opération a été finalisée le 16 août 2018.

Le résultat net 2018 sera impacté positivement par les opérations de cession évoquées dans le présent communiqué.

À propos du Groupe CNIM

Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et propose des prestations d'expertise, de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la défense et de l'industrie.

Contact : info-communication@cnim.com - Agenda financier disponible sur www.cnim.com

2