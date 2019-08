Cnim : Comptes semestriels 2019

Avec cette acquisition, CNIM élargit et renforce son offre de services, de rétrofit et de fourniture de pièces détachées sur ses marchés de prédilection.

Créée en 2000, COMETAL France est une entreprise industrielle française, spécialisée dans la fabrication et la maintenance de grilles de combustion destinées aux centrales de cogénération biomasse et aux centres de valorisation énergétique des déchets. L'entreprise commercialise également des pièces de rechange.

poursuit son développement dans le domaine de l'environnement et de l'énergie avec l'acquisition de la société Cométal France et élargit son offre dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment avec l'acquisition de la société Airstar Aerospace.

Le Groupe - en tant qu'acteur clé des services thermiques et de réduction de l'impact environnemental

Ces événements conduisent à un résultat négatif 2019 pour le Groupe ; le secteur Innovation & Systèmes qui regroupe notamment les activités pour les marchés de la défense, du spatial, du nucléaire et du semi-conducteur, prévoit un résultat positif sur l'année.

Au Moyen-Orient, le Groupe se trouve également confronté à des surcoûts significatifs sur le périmètre génie civil du contrat de Sharjah. L'usine de Sharjah va être le premier centre de valorisation énergétique des déchets des Emirats Arabes Unis et représente pour le Groupe une référence commerciale clé.

En Angleterre, ces difficultés se concentrent sur des défaillances de prestataires génie civilistes générant des pénalités de retard et impactant lourdement deux contrats majeurs.

Acquisition de la société Airstar Aerospace

CNIM S.A. a acquis le 22 mars, 85% du capital de la société Airstar Aerospace, précédemment détenue par le groupe Airstar. Thales Alenia Space demeure actionnaire minoritaire aux côtés de CNIM et partenaire industriel clé, en particulier dans le cadre du programme de dirigeable stratosphérique StratobusTM.

La société Airstar Aerospace est un acteur majeur dans les domaines de la conception et de la fabrication de ballons captifs, de ballons stratosphériques (aérostats capables d'atteindre et d'évoluer dans la stratosphère), de dirigeables et de protections thermiques pour les satellites.

CNIM vise, avec cette acquisition, à devenir le leader européen des plateformes de ballons et de dirigeables pour les domaines de la défense, de la sécurité, de l'inspection et du spatial.

Résultat

Comptes consolidés 1er semestre 1er semestre (en millions d'euros) 2019 2018 Chiffre d'affaires 271,8 322,5 Résultat opérationnel courant - 67,2 6,1 Autres produits / (charges) non courants - 14,9 9,5 Résultat opérationnel - 82,2 15,5 Résultat avant impôts - 84,2 18,3 Résultat net (part du Groupe) - 79,8 15,9

Les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ont fait l'objet d'un examen limité par nos commissaires aux comptes qui ont établi leur rapport sur l'information financière semestrielle.

Le Conseil de Surveillance de CNIM s'est réuni le 30 août 2019 afin d'examiner les comptes consolidés du premier semestre 2019 arrêtés par le Directoire.

Le résultat opérationnel courant de la période, très significativement impacté par les problèmes de réalisation sur l'activité E&E EPC, s'élève à -67,2 millions d'euros.

Le résultat non courant du premier semestre intègre des dépréciations d'actifs (usine d'extraction de métaux à partir de cendres issues de l'incinération de déchets ménagers dont le résultat est impacté par l'évolution des cours de métaux non ferreux, coûts de mise en place et de pré-exécution d'un contrat attribué mais dont la mise en vigueur, soumise à l'approbation finale d'une instance politique, a fait l'objet d'un nouveau report).

Le résultat net s'élève à -79,8 millions d'euros.

Commandes enregistrées et carnet de commandes

Carnet de (en millions d'euros) Commandes Commandes commandes au 1er semestre 2019 1er semestre 2018 30.06.2019 Environnement & Energie 489,8 101,6 1 022,3 Innovation & Systèmes 55,0 70,6 232,2 Total Groupe 544,8 172,2 1 254,5

Les commandes du premier semestre 2019 s'élèvent à 544,8 millions d'euros contre 172,2 millions d'euros au premier semestre 2018 et 365,9 millions d'euros au premier semestre 2017, avec notamment les commandes d'usines de valorisation de déchets de Lostock (Angleterre) et Rambervillers (France) enregistrées dans la période.

Le carnet de commandes au 30 juin 2019 est supérieur de 27,8 % à celui du 1er janvier 2019.

