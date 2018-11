Cnim : Découvrez le site web de CNIM MARTIN Private Limited

CNIM MARTIN Private Limited vous invite à découvrir son nouveau site web. Cliquer ici pour en savoir plus sur son offre de services dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets et de la biomasse.

CNIM MARTIN Private Limited, créée en 2017 et basée à Chennai dans l'état de Tamil Nadu est détenue à part égale par CNIM et Martin GmbH.

Confortant un partenariat de plus de 50 ans sur le marché européen, CNIM et MARTIN ont uni leurs forces dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets et des biomasses pour développer le marché de l'Asie du sud et du sud-est

CNIM MARTIN Private Limited est le titulaire exclusif de licences technologiques détenues par ses maisons mères européennes pour les systèmes de combustion, les chaudières et les systèmes de traitement de fumées de LAB, filiale de CNIM.