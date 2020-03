Cnim : Information réglementée – Paris, le 4 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée - Paris, le 4 mars 2020

Le Groupe CNIM annonce aujourd'hui avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Paris à compter du jeudi 5 mars 2020.

Le Groupe CNIM conduit actuellement des discussions avec ses différents partenaires, dont les banques de financement, et travaille avec eux en vue de revoir la structure de son financement dans le but d'assurer sa stabilité financière.

Le Groupe CNIM informera le marché par voie de communiqué de presse de l'issue de ces discussions et de la mise en œuvre et des modalités des mesures adoptées.

A propos du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2018 de 689,8 millions d'euros, dont 62,1 % réalisés à l'export.

Contacts

info-communication@cnim.com

Agenda financier disponible sur www.cnim.com

1/1

-

-