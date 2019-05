Cnim : Le Groupe CNIM acquiert la société COMETAL France et renforce son offre de services sur les systèmes de combustion

Le Groupe CNIM acquiert la société COMETAL France et renforce son offre de services sur les systèmes de combustion

Le Groupe CNIM annonce l'acquisition de 100% du capital de la société COMETAL France.

Créée en 2000, COMETAL France est une entreprise industrielle française, réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 M€. COMETAL est spécialisée dans la fabrication et la maintenance de grilles de combustion destinées aux centrales de cogénération biomasse et aux centres de valorisation énergétique des déchets. L'entreprise commercialise également des pièces de rechange.

Les activités de COMETAL sont très complémentaires de celles de CNIM Environnement & Energie, d'une part dans la Biomasse où CNIM cherche à se développer et d'autre part dans les Services. Avec cette acquisition, CNIM élargit et renforce son offre de services, de retrofit et de fourniture de pièces détachées sur ses marchés de prédilection.

François Darpas, Directeur général de l'entité Services de CNIM Environnement & Energie, se réjouit : « CNIM accélère son développement en tant qu'acteur clef des services thermiques et de réduction de l'impact environnemental en Europe et en Afrique. Les fortes synergies notamment commerciales et de savoir-faire partagées avec COMETAL seront un atout majeur dans la réalisation de notre ambition ».

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2018 de 689,8 millions d'euros, dont 62,1 % réalisés à l'export.

