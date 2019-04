Cnim : Le groupe CNIM fédère au sein d'une seule entité ses activités de Services Environnement & Energie.

«Dans un écosystème très concurrentiel, submergé par les déclarations d'intention, l'offre de CNIM E&E Services se veut résolument différenciante », commente François Darpas. « Tout d'abord, l'une de nos grandes forces est notre service de proximité, rendu possible via notre réseau d'agences. Autre point fort : notre très forte valeur ajoutée, couvrant à la fois des produits et des technologies propriétaires à la pointe de l'innovation (CNIM clean, CNIM Boiler Monitoring system, Terminox,…) et des services/expertises process rares sur le marché. Sur le volet Maintenance, par exemple, nous accompagnons désormais nos clients dans le développement d'approches AMDEC1 et la maintenance "prédictive". Celle-ci est désormais rendue possible par la mise en place adéquate de capteurs

La nouvelle entité cible les marchés et les clients faisant appel aux technologies et savoir-fairedu groupe, qui vont du combustible au traitement des effluents dans les domaines de la valorisation des déchets, de la biomasse et des industries (fourniture énergétique, réseaux de chaleur, pétrochimie, sidérurgie, traitement des boues…). CNIM E&E Services leur propose une offre complète et unique de produits et services :

CNIM E&E Services détient en effet de très beaux atouts : une solide expertise process et une approche orientées solutions ; une expérience éprouvée en matière de construction, d'exploitation et de projets de rénovation ; des technologies propriétaires innovantes ; sans oublier un parc installé, des marques fortes et un portefeuille de plus de 50 brevets.

CNIM, équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale, annonce la création d'une nouvelle entité du groupe : CNIM Environnement & Energie (E&E) Services. Cette entité regroupe toutes les activités Services de ce secteur, c'est-à-dire les marques CNIM, CNIM Babcock et LAB. Elle est dirigée par François Darpas, précédemment Directeur des Ressources Humaines, de la Communication et des Systèmes d'Information du groupe.

Fort d'une offre combinant proximité, expertise, projet et performances, CNIM affirme ainsi son positionnement d'acteur clef du secteur dans les services thermiques et la réduction de l'impact environnemental, notamment sur l'Europe et l'Afrique.

(instrumentation), l'exploitation continue des données et du contrôle commande (IoT-BigData). Par ailleurs, nous nous engageons de plus en plus sur des contrats de résultats que nous voyons comme l'aboutissement d'une confiance réciproque de nos clients sur les solutions développées ensemble ».

Les services d'accompagnement de CNIM E&E Services intègrent également un important volet d'accompagnement des hommes. « La perte des compétences constitue un enjeu majeur. Pour aider nos clients à y faire face, nous lançons la CNIM Academy, un programme associant formation classique et digitale : e-learning, l'utilisation d'un simulateur, du coaching sur le terrain… » indique François Darpas.

CNIM E&E Services regroupe aujourd'hui 300 personnes pour un chiffre d'affaires estimé à 90 millions d'euros. L'entité a pour objectif d'accélérer son développement à l'international et, pourquoi pas, d'envisager de potentielles acquisitions pour étendre ses savoir-faire et sa couverture géographique. Pour ce faire, François Darpas, Directeur général de CNIM Environnement & Energie Services, sera épaulé par deux Directeurs Généraux adjoints : Frank Tabariès, homme clef des développements produits de CNIM et LAB, en charge de la Business Unit Waste to Energy/biomasse, et Philippe Lanoizelée, en charge des Business Units Industries et Proximité.

A propos du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2018 de 689,8 millions d'euros, dont 62,1 % réalisés à l'export.

