Cnim : Nomination de Louis-Roch Burgard en tant que membre du Directoire et Directeur Général de CNIM Groupe

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée - Paris le 26 mai 2020

Le Conseil de Surveillance du Groupe CNIM a procédé aujourd'hui à la nomination de Monsieur Louis-Roch Burgard au Directoire, et lui a conféré le pouvoir de représentation du Groupe en qualité de Directeur Général.

Après une formation complète en économie et à l'ENA, Louis-Roch Burgard rejoint en 1998 l'Inspection des Finances puis le Groupe VINCI en 2002, où il va occuper des fonctions opérationnelles et de Direction Générale avant de devenir le Président de VINCI Concessions en 2012.

En 2015 Louis-Roch Burgard rejoint le fonds de capital-investissement LBO France comme associé et membre de l'équipe d'investissement, puis membre du Directoire.

Il est appelé en 2016 par les actionnaires du Groupe SAUR à prendre la Présidence de cette entreprise, le troisième opérateur français dans la gestion de l'eau. Le Groupe est dans une situation financière difficile et la mission qui lui est confiée est d'assainir les finances de la société et de relancer son développement.

Après avoir bâti un projet de croissance permettant au groupe de reprendre le chemin de l'expansion, Louis-Roch Burgard quitte le groupe en décembre 2019. Il aura, durant sa présidence, solidifié l'actionnariat, avec l'entrée au capital de SAUR de l'un des fonds industriels les plus importants d'Europe, afin d'assurer la compétitivité et la pérennité du Groupe.

A travers cette nomination, en s'appuyant sur l'expérience de Louis-Roch Burgard de Directions Générales de groupes industriels, de ses compétences financières et de sa connaissance du groupe CNIM en tant qu'ancien membre du Conseil de Surveillance, le Groupe CNIM s'engage ainsi dans un processus de transformation au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, tout particulièrement ses clients, et ses collaborateurs, professionnels et engagés.

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2018 de 689,8 millions d'euros, dont 62,1 % réalisés à l'export.

