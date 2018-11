Information réglementée - Paris, le 8 novembre 2018

Information trimestrielle 3ème trimestre 2018

Perspectives 2018

Dans la continuité de son recentrage stratégique (avec notamment en 2017 l'acquisition des sociétés

Exensor et Winlight et la cession du fonds de commerce Bertin Pharma), le Groupe a annoncé les 29 juin 2018 et 10 août 2018 les cessions :

- de l'activité « Conseil en Ergonomie » de Bertin Technologies

- de sa participation indirecte et minoritaire dans la société Selchp, propriétaire d'une usine de valorisation de déchets ménagers à Londres.

Compte tenu de ces opérations, le résultat net 2018 sera en progression significative par rapport à 2017.

Le résultat opérationnel courant du secteur Environnement & Energie sera toutefois négatif, compte tenu de difficultés de réalisation rencontrées sur un projet spécifique en Angleterre, suite à la défaillance d'un cotraitant génie civiliste.

Commandes enregistrées

2017 (retraité)

2018

Environnement & Energie

218,5

66,6

21,9

307,0

50,4

51,2

51,2

152,8

35,7

45,0

40,4

116,6

254,2

111,7

62,2

269,4

La filiale CNIM Babcock Maroc a été intégrée à compter du 1er janvier 2018 au secteur Environnement & Energie. Les données comparatives du premier trimestre 2017 ont été retraitées pour tenir compte de ce rattachement.

Les chiffres de 2017 retraités (commandes, chiffre d'affaires, carnet de commandes) tiennent compte également de retraitements relatifs à l'application de la norme IFRS15.

Le portefeuille de contrats d'usines neuves « clés en main » de valorisation de déchets ménagers, dont le Groupe est titulaire mais dont l'entrée en vigueur n'est pas encore effective - donc non enregistrés

en commandes au 30 septembre 2018 - reste à un niveau élevé, en Angleterre et au Moyen Orient.

Le Groupe a enregistré à fin octobre 2018 l'ordre d'exécution de l'usine de Troyes et anticipe un niveau d'enregistrement de commandes en forte progression dans les six mois à venir.

Chiffres d'affaires comparés

2017 (retraité)

2018

Environnement & Energie

89,8

77,1

106,0

273,0

86,7

138,2

103,0

327,9

Innovation & Systèmes

42,1

51,0

45,5

138,6

46,8

50,8

38,6

136,2

Groupe

131,9

128,1

151,6

411,5

133,5

189,0

141,6

464,1

Carnet de commandes

(en millions d'euros)

Environnement & Energie

587,4

Cumul 30.09.2018

Variation de périmètreCommandes

Chiffre d'affaires

696,9

152,8

327,9

521,8

Innovation & Systèmes

242,9

241,6

Groupe

830,3

938,5

(1,6)

116,6

269,4

464,1

220,4

742,2

Trésorerie

Au 30 septembre 2018, la trésorerie du Groupe s'établit à :

- Trésorerie nette de tout endettement : -24,3 millions d'euros

- Trésorerie brute : 85,6 millions d'euros

À propos du Groupe CNIM

Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et propose des prestations d'expertise, de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la défense et de l'industrie.

