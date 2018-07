Cnova N.V.: Activité et résultats financiers du 1er semestre 2018 0 0 24/07/2018 | 07:45 Envoyer par e-mail :

Activité et résultats financiers du 1er semestre 2018 AMSTERDAM, le 24 juillet 2018, 07h45 - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392)

(« Cnova » ou la « Société ») publie aujourd'hui les données d'activité et les résultats financiers non audités du 1er semestre 2018. Solide croissance à deux chiffres du GMV : 1 614 M€ (+14 % vs S1 2017) Croissance organique au S1 2018 : +7,5 % Impact de la stratégie multicanal : +6,4 pts Quote-part de Cdiscount à Volonté (CDAV) : 34,2 % (+417 pb) Accélération de la croissance au T2 2018 par rapport au T1 2018

15% de croissance du chiffre d'affaires : 969 M€

Progression dynamique de la marketplace Augmentation de la quote-part à 34,4% (+92 pb) Nette accélération depuis le début du 3 ème trimestre

EBITDA en amélioration : -4 M€ vs -10 M€ au S1 2017 6 M€ d'amélioration vs S1 2017, malgré une base de coûts plus importante due à l'augmentation des capacités de stockage de près de 50 % Portée en partie par les 29 M€ de revenus de monétisation, en hausse de 35 % et la croissance de la marketplace EBITDA du T2 2018 supérieur de 15 M€ par rapport au T1 2018

Progrès très significatifs sur la génération de FCF, désormais positive Le flux de trésorerie disponible avant intérêts (12 mois glissants au 30 juin 2018) a augmenté de 218 M€ par rapport aux 12 mois glissants au 30 juin 2017 Amélioration de 337 M€ entre S1 2018 et S1 2017

Chiffres clés

En millions d'euros Premier semestre Variation 2018 2017

(retraité) Publiée Organique GMV 1 613,7 1 418,7 +13,7 % +7,5 % Chiffre d'affaires 968,8 845,4 +14,6 % +5,7 % Marge brute 142,9 115,6 +23,6 % Taux de marge brute 14,7% 13,7% + 107 pb Coûts d'exploitation -163,0 -138,0 -18,1 % EBITDA -4,3 -10,4 ns Cdiscount -2,2 -6,8 ns Résultat net (des activités poursuivies) -53,3 -48,9 -8,9 % BNPA ajusté (des activités poursuivies) -0,12 -0,12 +3,0 % Principaux indicateurs du 1er semestre 2018 Au 1er semestre 2018, le trafic de Cdiscount a totalisé 433 millions de visites, soit une croissance de 4,4 %. Les visites continuent d'être portées par le mobile, qui représente 62,9 % du trafic au 1er semestre 2018 (+460 pb) et 41,9 % du GMV (+530 pb). Cdiscount a conforté son statut de numéro 2 en termes de visiteurs uniques mensuels (VUM) ce semestre, à la fois sur ordinateur et sur mobile, avec une moyenne de 19K VUM. Pour la première fois en avril 2018, le nombre de VUM sur mobile a dépassé celui sur ordinateur. Le volume d'affaires (GMV) a connu une progression à deux chiffres de 13,7 % grâce à une forte croissance organique (+7,5 %) et à la contribution des ventes non-alimentaires de Géant (+6,4 points). La croissance organique a accéléré au 2nd trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre. La quote-part GMV de la marketplace a continué d'augmenter et atteint désormais 34,4 %, soit une hausse de 92 points de base. Le programme de fidélité de Cdiscount, Cdiscount à Volonté (CDAV), est le pilier essentiel de la stratégie marketing et continue d'attirer de plus en plus de clients (+33 % d'abonnés en base annuelle) grâce à de nouveaux services et offres dédiés. Au 1er semestre 2018, les clients CDAV ont représenté 34,2% du GMV (+417 pb). Performance financière au 1er semestre 2018 - Compte de résultat Le chiffre d'affaires s'est élevé à 969 millions d'euros au 1er semestre 2018, en hausse de 14,6 % par rapport à la même période en 2017. La croissance organique a été de +5,7 % tandis que les ventes multicanal avec le Groupe Casino ont contribué pour 8,9 points à la croissance totale. La marge brute s'établit à 143 millions d'euros, soit un taux de marge brute de 14,7 %, en amélioration de 107 points de base comparée au 1er semestre 2017, grâce à 3 facteurs principaux : la quote-part grandissante de la marketplace dans le GMV et celle des services B2B à valeur ajoutée, la progression des revenus de monétisation (particulièrement de la régie publicitaire) et une optimisation de la stratégie de pricing. Les coûts d'exploitation se sont élevés à -163 millions d'euros, soit 16,8 % du chiffre d'affaires, en hausse de 50 points de base par rapport à la même période en 2017. Les coûts de distribution ont augmenté à 8,4 % du chiffre d'affaires, contre 7,6 % au 1er semestre 2017, reflétant l'augmentation de près de 50% des capacités de stockage et la hausse consécutive de 8 millions d'euros (soit 1% du chiffre d'affaires) des coûts fixes logistiques. Les coûts marketing ont légèrement crû de 2,5 % à 2,9 % du chiffre d'affaires. La discipline sur les coûts IT (3,8 % du chiffre d'affaires) et administratifs (1,7 % du chiffre d'affaires) ont permis une réduction de 16 points de base et 52 points de base respectivement. En conséquence, l'EBITDA s'est établi à -4,3 millions d'euros, en amélioration de 6,1 millions d'euros comparé au 1er semestre 2017. L'EBITDA a bénéficié de la forte augmentation des revenus de monétisation, en hausse de 35%, de la croissance dynamique de la marketplace et de la poursuite de la rationalisation des coûts de holding de la société (un million d'euros d'économies supplémentaires). Lors du 2nd trimestre 2018, l'EBITDA a présenté une amélioration significative de 10 millions d'euros par rapport à la même période en 2017 et de 15 millions d'euros par rapport au 1er trimestre 2018. Les dépréciations et amortissements ont été de 15,8 millions d'euros, en hausse de 31,0 %, reflétant l'augmentation des investissements ces dernières années. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'est ainsi amélioré de 2,3 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2017, pour s'établir à -20,1 millions d'euros. Les charges financières nettes, qui sont essentiellement liées aux solutions de paiements échelonnés proposées aux clients, se sont élevées à -21,2 millions d'euros, soit -3,5 millions d'euros de plus que l'année dernière, ce qui reflète la croissance de l'activité. Le résultat net des activités poursuivies s'établit à -53,3 millions d'euros, soit un BNPA ajusté de -0,12 euro. Flux de trésorerie disponible et dette financière nette sur 12 mois glissants Le flux de trésorerie disponible avant intérêts sur 12 mois glissants s'est amélioré de 218 millions d'euros par rapport à la précédente période de 12 mois, pour s'établir à 1 million d'euros. Entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019, la progression est de 337 millions d'euros. Cette augmentation de la génération de flux de trésorerie reflète une nette amélioration du Besoin de Fonds de Roulement (BFR) : La trésorerie nette des activités poursuivies s'est élevée à 76 millions d'euros sur les 12 derniers mois et intègre une variation positive du BFR de 112 millions d'euros.

Les capex nets totalisent -75 millions d'euros sur les 12 derniers mois, soit 3,5 % du chiffre d'affaires contre 3,2 % pour les 12 mois glissants précédents. Cette évolution reflète une accélération de la stratégie d'investissement, centrée sur les projets liés à l'optimisation de l'expérience sur mobile, la mise en place de nouveaux services et des investissements en logistique dont l'ouverture d'un entrepôt de 80 000 m² pour le stockage des petits produits à Moissy, près de Paris. La dette financière nette, au 30 juin 2018, s'établit à -268 millions d'euros. Eléments clés de l'activité au 1er semestre 2018 Le 1er semestre 2018 a été marqué par plusieurs réalisations soutenant la stratégie de croissance rentable de Cdiscount : un fort développement de l'offre et des services B2C, dont la livraison à l'international

une progression dynamique de la marketplace

une expérience client améliorée

une communauté CDAV qui continue de croître

une accélération des ventes multicanal

une augmentation significative des revenus B2B. Nouveaux services et offres commerciales Cdiscount a initié les « French Days » avec 5 autres e-commerçants. Cet événement commercial de 5 jours fin avril, rassemblant des acteurs du e-commerce français (plus de 200 enseignes ont participé à la première édition), s'est avéré être un succès. Cdiscount a aussi lancé un nouveau service important pour ses clients, Cdiscount Voyages, qui connait un démarrage commercial prometteur. En outre, Cdiscount propose aussi désormais la livraison à l'international : les petits produits (environ 200 000 références) sont livrés en Belgique, Allemagne, Italie et Espagne (soit une nouvelle base clients de 200 millions de personnes). La Belgique et l'Espagne peuvent être livrées en 48 heures, et l'Italie et l'Allemagne en 72 heures. Cdiscount a également commencé à vendre ses produits sur des sites internet partenaires locaux dans ces quatre mêmes pays européens. Par ailleurs, Cdiscount s'est associé à ColisExpat pour permettre à ses clients de faire expédier leurs commandes dans le monde entier à des tarifs préférentiels. La société a aussi récemment signé un partenariat stratégique avec Mr. Bricolage sur les catégories Bricolage et Jardin avec la mise en place d'un accord d'achats groupés. Progression dynamique de la marketplace La quote-part marketplace de GMV du 1er semestre 2018 est en progression et s'établit à 34,4%, en hausse de 92 pb. Le 2ème trimestre 2018 a marqué une accélération par rapport au 1er trimestre (+123 pb vs. +39 pb), accélération qui se renforce depuis le début du 3ème trimestre. Les fondamentaux de l'activité sont en amélioration constante : le taux de réclamation, désormais durablement sous les 1% depuis le 2nd semestre 2017, a continué de décroître (0,5% au 2nd trimestre 2018) et la quote-part de la GMV de la marketplace réalisée en Fulfillment By Cdiscount a augmenté de 8,4 points par rapport au 1er semestre 2017, notamment grâce à une augmentation du nombre de références éligibles de +36,0%. Une expérience client améliorée Cdiscount s'efforce de fournir la meilleure expérience utilisateur possible, à la fois sur son site version mobile et sur son application. Le site Internet de Cdiscount fait partie des 5 sites e-commerce les plus rapides sur mobile en France. L'application reste parmi les mieux notées sur l'Appstore avec 4,5/5 (sur la base de 87 000 avis) et elle utilise les meilleures technologies telles que la Progressive Web Application (PWA), qui vient d'être mise en place sur Android. Cdiscount a aussi maintenu ses efforts en vue d'offrir de nouvelles options de livraison rapide et innovante. La livraison le jour-même a été élargie aux 6 plus grands villes françaises. La solution innovante de géolocalisation en temps réel des livraisons de produits volumineux couvre désormais 97% des commandes et a été récompensée par le premier prix de l'innovation de la FEVAD. A Paris, le lancement de la livraison Sur Demande en juin 2018 permet aux clients d'activer la livraison sur un créneau de 30 minutes à l'heure de leur choix à compter du lendemain de la commande. Enrichissement du programme de fidélité « Cdiscount à Volonté » En mars 2018, Cdiscount à Volonté a augmenté son prix annuel de 19€ à 29€, offrant un accès illimité à plus de 200 magazines/journaux. Au 2nd trimestre, le programme a été enrichi du « Pass à Volonté », des offres exclusives de partenaires commerciaux, dont 5% de réduction sur les courses dans les hypermarchés Géant et les supermarchés Casino pour les membres utilisant l'application de paiement Casino Max. La hausse du prix annuel de l'abonnement CDAV n'a pas eu d'impact négatif sur la base d'abonnés. Au sein de ce programme de fidélité, Cdiscount a aussi lancé « Cdiscount Famille », un programme de fidélité dédié à la famille offrant des promotions et bonnes affaires exclusives pour l'ensemble des membres de la famille de l'abonné sur des catégories spécifiques comme les jouets, les produits pour bébé et la mode enfant. Développement du multicanal Au cours du 1er semestre 2018, Cdiscount a ouvert 17 nouveaux corners, portant le nombre total de corners à 21. Ces corners offrent aujourd'hui une expérience client améliorée : garantie d'obtenir les meilleurs prix de Cdiscount, nouvelles fonctions disponibles sur les terminaux interactifs et paiement en 4 fois pour les détenteurs de cartes de crédit Cdiscount et Casino. Les catégories présentes dans les corners ont bénéficié d'une croissance très dynamique de 29 % sur ce semestre. Les corners contribuent également à améliorer la notoriété de marque de Cdiscount, notamment sur la catégorie stratégique de la maison grâce au trafic client massif dans les hypermarchés. Les corners seront étendus à la quasi-totalité des hypermarchés Géant d'ici la fin de l'année. Progression de la monétisation La croissance des revenus B2B reflète les solides performances de la régie publicitaire centrée sur la donnée, avec le déploiement d'une plateforme digitale permettant aux fournisseurs de Cdiscount et aux vendeurs de la marketplace d'enchérir et d'acheter des espaces de publicité sur Cdiscount.com et d'autres sites. Grâce à sa base unique de données clients cumulant les données des transactions non alimentaires en ligne et des transactions alimentaires hors ligne (qui incluent tous les magasins du Groupe Casino), la régie publicitaire de Cdiscount est capable de cibler avec précision des milliers de profils clients. Cdiscount a aussi tiré parti du développement rapide des services marketplace, avec notamment une croissance rapide des Pack Premiums (offres regroupant plusieurs services à forte valeur ajoutée) et un nouveau développement du service de distribution Fulfillment By Cdiscount : celui-ci a enregistré une croissance de +36% des références éligibles et a vu sa quote-part du GMV de la marketplace augmenter de 8,4 points par rapport au 1er semestre 2017. En plus de ces revenus B2B, Cdiscount bénéficie de la progression rapide des commissions reçues de la part de tiers sur les services B2C (Cdiscount Energie, Cinstallé, Cdiscount Voyages, .) et de l'accélération des services financiers (cartes de crédit, crédit à la consommation instantané « Coup de pouce »). Perspectives et priorités clés sur l'activité au 2nd semestre 2018 Les résultats du 1er semestre 2018 démontrent la pertinence du plan stratégique lancé il y a un an. L'augmentation significative des références livrables le jour-même et l'accord multicanal contracté avec Casino fin juin 2017 ont clairement soutenu la croissance du chiffre d'affaires et la performance financière. Cdiscount poursuit les objectifs suivants au 2nd semestre de l'année Augmentation attendue de la contribution des corners à la croissance du GMV tandis que la contribution des ventes non-alimentaires dans les Géant devrait diminuer (l'achat des stocks ayant été finalisé en juin 2017)

Accélération du développement international : augmentation du nombre de produits éligibles à la livraison internationale (produits de la marketplace éligibles et produits en Fulfillment By Cdiscount, produits volumineux) et nouveaux partenariats avec des sites internet européens

Progression significative des ventes de la marketplace et de sa quote-part du GMV (nette accélération depuis le début du 3 ème trimestre).

Croissance des revenus de monétisation, liés à la fois aux services B2B et aux commissions sur les services B2C

*** Cnova publiera son rapport financier semestriel 2018 sur son site internet le 26 juillet 2018. *** A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,7 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, plusieurs options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions de paiement pratiques. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l'adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'informations.

Contact Relations Investisseurs :

investor@cnova.com

Contact Presse :

directiondelacommunication@cnovagroup.com

Tel : +33 5 56 30 07 14



Annexes Annexe A - Activité de Cnova du 1er semestre

Chiffres clés Premier semestre Variation En millions d'euros 2018 2017 (retraité(1)) Publiée(2)(3) Organique(4) GMV(5) (en millions d'euros) 1 613,7 1 418,2 13,7 % 7,5 % Quote-part de la marketplace 34,4 % 33,4 % + 92 pb Quote-part du mobile 41,9 % 36,6 % + 530 pb Quote-part de CDAV 34,2 % 30,1 % + 417 pb Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 968,8 845,4 14,6 % 5,7 % Trafic (visites en millions) 433,1 414,7 4,4 % Quote-part du mobile 62,9 % 58,3 % + 460 pb Clients actifs(6) (en millions) 8,7 8,4 +3,4 % Commandes(7) (en millions) 12,3 12,2 +0,8 % Quote-part de CDAV 34,4 % 28,1 % + 635 pb Unités vendues (en millions) 23,2 23,6 -1,4 % Annexe B - Résultats financiers de Cnova du 1er semestre

Cnova

En millions d'euros Premier semestre Variation 2018 2017 (retraité(1)) Publiée(2)(3) Organique(4) Chiffre d'affaires 968,8 845,4 14,6 % 5,7 % Marge brute 142,9 115,6 +23,6 % % du chiffre d'affaires 14,7 % 13,7 % +107 pb Coûts d'exploitation -163,0 -138,0 -18,1 % EBITDA(8) -4,3 -10,4 ns Résultat opérationnel courant (ROC) -20,1 -22,4 +10,2 % % du chiffre d'affaires -2,1 % -2,7 % +60 pb Résultat net des activités poursuivies -53,3 -48,9 ns IFRS 15 (nouvelle norme comptable sur les revenus), est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, avec application rétroactive. L'impact principal est que certaines contributions reçues des fournisseurs sont maintenant comptabilisées comme une réduction du prix d'achat et déduites des stocks au lieu du chiffre d'affaires précédemment. En conséquence, le GMV et chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 ont été retraités de respectivement -44 millions d'euros et -37 millions d'euros afin de présenter des données comparables. Les données de Cnova NV ne sont pas auditées. Les données publiées incluent l'ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées par Cdiscount avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino, suite à l'accord multicanal effectif depuis le 19 juin 2017. Les variations organiques excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino sur les biens techniques et catégorie maison (impact de -6,4 pts et -8,9 pts respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d'affaires), mais intègrent les ventes réalisées dans les corners. Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus, le volume d'affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et le volume d'affaires des services qui ont contribué à la croissance pour +1,0 pt au 1er semestre 2018 et moins de +0,01 pt au 1er semestre 2017 Clients actifs à fin juin ayant effectué au moins un achat sur les sites et l'application Cdiscount au cours de la période des 12 mois écoulés correspondante. Nombre total de commandes passées avant annulation due à la détection de fraudes et/ou à l'absence de paiement par les clients. Calculé comme étant le Résultat Opérationnel Courant (ROC) avant dépréciation et amortissement Annexe C - Cnova N.V.

Etats Financiers Consolidés Compte de résultat Consolidé Premier semestre Variation En millions d'euros 2018 2017 (retraité(1)) Chiffre d'affaires 968,8 845,4 +14,6 % Coûts d'achat des marchandises vendues -825,9 -729,7 -13,2 % Marge brute 142,9 115,6 +23,6 % en % du chiffre d'affaires 14,7 % 13,7 % + 107 pb Coûts d'exploitation -163,0 -138,0 -18,1% en % du chiffre d'affaires -16,8 % -16,3 % - 50 pb Coûts de distribution -81,7 -64,2 -27,3 % Dépenses de marketing -27,7 -21,4 -29,5 % Dépenses d'informatique et de contenu -36,9 -33,5 -10,1 % Frais administratifs -16,7 -19,0 +11, 9% Résultat opérationnel courant (ROC) -20,1 -22,4 +10,2% en % du chiffre d'affaires -2,1 % -2,7 % + 57 pb Autres produits et charges opérationnels -11,9 -7,7 -55,1 % Résultat Opérationnel -32,1 -30,1 -6,5 % Résultat financier -21,2 -17,7 -19,8 % Résultat avant impôt -53,2 -47,8 -11,4 % Charge d'impôt -0,0 -1,1 ns Résultat net des activités poursuivies -53,3 -48,9 -8,9 % Activités abandonnées -0,3 -3,7 ns Résultat net de l'ensemble consolidé -53,5 -52,6 -1,8 % en % du chiffre d'affaires -5,5 % -6,2 % - 70 pb Part du Groupe -53,4 -52,4 -1,9 % Intérêts ne donnant pas le contrôle -0,2 -0,2 +16,7 % Résultat net ajusté par action (en €) des activités poursuivies -0,12 -0,12 +3,0 % Résultat net ajusté par action (en €) des activités abandonnées -0,00 0,00 Résultat net ajusté par action (en €) -0,12 -0,12 +1,3 % IFRS 15 (nouvelle norme comptable sur les revenus), est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, avec application rétroactive. L'impact principal est que certaines contributions reçues des fournisseurs sont maintenant comptabilisées comme une réduction du prix d'achat et déduites des stocks au lieu du chiffre d'affaires précédemment. En conséquence, le GMV et chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 ont été retraités de respectivement -44 millions d'euros et -37 millions d'euros afin de présenter des données comparables.

Bilan Consolidé

En millions d'euros 2018

Au 30 juin 2017*

Au 31 déc. 2017 *

Au 30 juin ACTIFS Trésorerie et équivalents de trésorerie 52,3 43,8 16,9 Créances clients 79,9 155,4 67,5 Stocks 370,8 390,1 365,3 Créances d'impôts courants 2,5 2,4 1,3 Autres actifs courants nets 102,3 107,1 80,7 Total actifs courants 607,9 698,8 531,7 Autres actifs non courants 4,5 6,1 4,1 Actifs d'impôts différés 0,5 -- -- Immobilisations corporelles nettes 34,9 34,3 17,2 Immobilisations incorporelles nettes 113,6 99,8 79,7 Goodwill 58,2 58,2 56,5 Total actifs non courants 211,8 198,4 157,6 TOTAL ACTIF 819,7 897,2 689,3 PASSIF Provisions courantes 10,1 9,0 7,2 Dettes fournisseurs 502,8 579,7 410,5 Passifs financiers courants 321,1 237,9 231,3 Dettes d'impôt exigibles 37,5 48,8 26,6 Autres passifs courants 124,6 146,4 81,7 Total passifs courants 996,2 1 021,9 757,4 Provisions non courantes 12,7 14,0 14,0 Passifs financiers non courants -- -- -- Autres dettes non courantes 8,5 4,5 3,3 Impôts différés 0,3 0,4 0,0 Total passifs non courants 21,5 18,9 17,3 Capital social 17,2 17,2 17,2 Réserves consolidées -214,9 -160,6 -101,2 Capitaux propres part du groupe -197,7 -143,3 -83,9 Intérêts ne donnant pas le contrôle -0,4 -0,2 -1,5 Capitaux propres -198,1 -143,5 -85,4 TOTAL PASSIF 819,7 897,2 689,3 * Retraité conformément à la norme comptable IFRS 15

Etat des Flux de Trésorerie Consolidés 12 derniers mois 6 derniers mois Au 30 juin (en millions d'euros) 2018 2017* 2018 2017* Résultat net des activités poursuivies Part du Groupe -106,6 -79,4 -53,1 -48,7 Intérêts ne donnant pas le contrôle -0,3 0,4 -0,2 -0,2 Résultat net des activités poursuivies -107,0 -79,0 -53,3 -48,9 Dotations aux amortissements et provisions 29,5 22,4 15,8 12,0 Charges / (produits) calculés liés aux stock-options et assimilés 0,5 0,0 0,1 0,0 Pertes / (gains) liés aux cessions d'actifs non-courant et dépréciations d'actifs 0,4 2,1 -0,1 1,4 Autres charges / (produits) calculés -0,1 0,0 -0,1 0,0 Résultat financier 43,0 30,1 21,2 18,4 Charges / (produits) d'impôt y compris différé 1,0 11,2 0,0 1,1 Impôts versés -3,2 -1,1 -0,9 -0,0 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 111,9 -151,8 15,0 -330,1 Stocks -5,6 -141,8 19,2 -150,5 Dettes fournisseurs et autres dettes 98,3 -15,4 -81,1 -166,3 Créances clients -28,8 -7,6 75,1 23,7 Autres 48,0 13,0 1,7 -37,0 Flux nets de trésorerie générés par les activités poursuivies 76,1 -166,0 -2,2 -346,1 Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées -9,3 -261,7 -25,2 -9,5 Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement -81,3 -50,5 -34,3 -21,5 Acquisition d'actifs financiers non courants -2,3 -1,4 -0,6 -0,0 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 6,3 0,2 6,3 0,0 Encaissements liés aux cessions d'actifs financiers non courants 2,1 0,0 2,1 0,0 Variation nette de périmètre -2,2 21,0 0,0 0,0 Investissement dans des entreprises 0,0 0,0 0,0 0,0 Variation des prêts et avances consentis 0,1 -0,1 0,4 0,1 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies -77,3 -31,0 -26,1 -21,4 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées -0,0 37,4 -0,0 2,7 Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle -0,0 -0,1 0,0 -0,1 Augmentation des emprunts et dettes financières 1,0 -0,6 1,0 0,0 Remboursement des emprunts et dettes financières -4,9 -1,8 -10,4 1,8 Variation des emprunts souscrits 79,5 37,6 96,2 401,5 Intérêts financiers nets versés -43,2 -30,0 -20,8 -17,4 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies 32,4 5,1 66,1 385,8 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées -1,7 35,9 0,0 -0,0 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie (activités abandonnées) -0,0 -0,0 -0,0 0,0 Variation de trésorerie (activités poursuivies) 31,2 -191,8 37,8 18,3 Variation de trésorerie (activités abandonnées) -11,0 34,0 -25,3 -6,8 Variation de trésorerie totale 20,2 -157,8 12,5 11,5 Trésorerie et équivalent de trésorerie nets d'ouverture 15,8 173,6 23,6 4,2 Trésorerie et équivalent de trésorerie nets de clôture 36,1 15,8 36,1 15,8 * Retraité conformément à la norme comptable IFRS 15 Prochain rendez-vous Mardi 24 juillet 2018 à 16:00 (heure d'Europe centrale) Conférence téléphonique et diffusion sur Internet des résultats du 1er semestre 2018 de Cnova Informations de connexion pour la conférence téléphonique et la diffusion sur Internet





IFRS 15 (nouvelle norme comptable sur les revenus), est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, avec application rétroactive. L'impact principal est que certaines contributions reçues de fournisseurs sont maintenant comptabilisées comme une réduction du prix d'achat et déduites des stocks au lieu du chiffre d'affaires précédemment. Les données publiées incluent l'ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées par Cdiscount avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino, suite à l'accord multicanal effectif depuis le 19 juin 2017. Les variations organiques excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino sur les biens techniques et catégorie maison (impact de -6,4 pts et -8,9 pts respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d'affaires), mais intègrent les ventes réalisées dans les corners. Calculé comme étant le ROC (Résultat Opérationnel Courant) des activités poursuivies avant dépréciation et amortissement. Source : Donnée Mediametrie moyenne calculée sur les 5 premiers mois de l'année Quote-part GMV de la marketplace sur Cdiscount.com, calculée sur le GMV total moins les activités non éligibles à la marketplace (B2B, .) Source : Fasterize, « Classement : La webperf du e-commerce en France en mai 2018 » Cnova N.V.: Activité et résultats financiers du 1er semestre 2018





