CNOVA N.V.

Emission d'actions ordinaires

AMSTERDAM - le 20 novembre 2018, 07h45 CET - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) ("Cnova") annonce qu'elle va émettre ce jour 703 350 actions ordinaires en application des obligations contenues dans le plan d'intéressement à long terme de Cnova.

Les détails concernant ce plan sont disponibles dans la Note 18 du Rapport Annuel de Cnova 2017, dont une copie peut être obtenue sur http://www.cnova.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/2017-DAR_VF.pdf .

A la suite de cette émission, le capital de Cnova sera composé de 345 210 398 actions ordinaires et 308 937 115 actions à droit de vote spécial (special voting shares).

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,8 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions de paiement pratiques et innovantes. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l'adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'informations.

***

Contacts Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com

Tel: +31 20 301 22 40 Contact Presse :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tel: +33 5 56 30 07 14

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Cnova N.V. via Globenewswire