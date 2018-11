CNOVA N.V.

Evolutions au sein du Conseil d'Administration et de la Direction

AMSTERDAM, le 22 novembre 2018, 18h15 CET - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN: NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société ») annonce ce jour la nomination de Monsieur Jean-Yves Haagen comme Président du Conseil d'Administration (le « conseil ») ainsi que la nomination de Monsieur Franck-Philippe Georgin comme administrateur non-exécutif, avec effet immédiat, suite à la démission le 22 novembre 2018 de Monsieur Antoine Giscard d'Estaing de ses fonctions d'administrateur non-exécutif et de Président du conseil.

Le conseil annonce également la nomination ce jour de Monsieur Gautier Bailly comme Directeur Administratif et Financier de la Société, nommé également Directeur Administratif et Financier de Cdiscount. M. Bailly remplace Madame Amandine Lezy, qui devient Directrice Financière adjointe du Groupe Casino.

Les biographies de M. Georgin, M. Haagen et M. Bailly sont disponibles sur www.cnova.com/en/investor-relations/board-of-directors/ et http://www.cnova.com/en/about-cnova/managing-team/ respectivement.

La Société et le conseil remercient M. Giscard d'Estaing et Mme Lezy pour leurs contributions à la Société et félicitent M. Haagen, M. Georgin et M. Bailly pour leurs nominations.

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,8 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions de paiement pratiques et innovantes. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l'adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'informations.

***

Contact Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com

Tel : +31 20 301 22 40 Contact Presse :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tel : +33 5 56 30 07 14

