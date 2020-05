CNOVA N : Publication de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020

AMSTERDAM, le 5 mai 2020, 7h45 CEST - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova ») a publié aujourd'hui la convocation de son Assemblée Générale Ordinaire de 2020 ('AG') sur son site internet www.cnova.com. L'AG se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à 14h30 CEST, à l'hôtel Hilton de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, sis 701 boulevard Schiphol, 1118BN, à Schiphol, Pays-Bas. Des mesures seront prises pour protéger la santé et la sécurité de tous les participants à l'AG. Ainsi qu'indiqué dans la convocation et le document d'information des actionnaires relatifs à l'AG, l'ordre du jour pour l'AG sera le suivant :

1. Ouverture de l'AG

2. Rapport du conseil d'administration sur l'année 2019 (élément de discussion)

3. Rapport de rémunération pour l'année 2019 (élément de vote)

4. Allocation des résultats et politique de dividendes (élément de discussion)

5. Approbation des comptes annuels de l'année 2019 (élément de vote)

6. Libération des responsabilités des membres du conseil d'administration par rapport à l'exercice de

leurs fonctions pendant l'année 2019 (élément de vote)

7. Election de Ernst & Young Accountants LLP pour l'audit externe des comptes annuels de la société pour l'année 2020 (élément de vote)

8. Amendement des statuts de la société (élément de vote)

9. Renouvellement du mandat de M. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira en tant qu'administrateur nonexécutif (élément de vote)

10. Renouvellement du mandat de M. Arnaud Strasser en tant qu'administrateur non-exécutif (élément de vote)

11. Renouvellement du mandat de M. Christophe José Hidalgo en tant qu'administrateur non-exécutif (élément de vote)

12. Nomination de Mme. Josseline de Clausade en tant qu'administratrice non-exécutive (élément de vote)

13. Approbation de la politique de rémunération pour les membres du conseil d'administration (élément de vote)

14. Autorisation des membres du conseil d'administration à acheter des actions ordinaires du capital de

la société (élément de vote)

15. Délégation de pouvoir pour l'émission d'actions ordinaires et d'actions spéciales à droit de vote et l'octroi du droit de souscription à de telles actions (élément de vote)

16. Délégation de pouvoir pour la limitation et l'exclusion des droits de préemption pour l'émission d'actions ordinaires ou tout octroi de droits de souscriptions pour de telles actions (élément de vote)

17. Questions

18. Clôture de l'AG

La convocation à l'AG et son agenda, les notes explicatives relatives au rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de Cnova www.cnova.com.