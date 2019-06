CNP Assurances : Oddo confirme son avis après l'accord BPCE

05/06/2019 | 10:20

La Banque Postale (LBP) et BPCE ont fait part au Conseil d'Administration (CA) de leur projet de partenariat industriel élargi (qui prévoit le rapprochement des activités de gestion de taux euros au sein d'une plate-forme commune qui serait contrôlée par Natixis IM).



' L'échéance des accords de distribution entre CNP Assurances et BPCE en assurance des emprunteurs, prévoyance et santé collective, sera portée à fin 2030 (vs fin 2022 auparavant). Cette extension impliquera également, dès le 1er janvier prochain, le passage de la coassurance de l'assurance emprunteurs à 50/50% (contre 66% CNP Assurances / 34% Natixis Assurances jusqu'à présent) ' précise Oddo.



' Dans le cadre de leur projet de partenariat industriel élargi, BPCE et LBP ont indiqué au CA de CNP Assurances, qu'elles concluraient un nouveau pacte d'actionnaires en leur qualité d'actionnaire stable de CNP Assurances ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que l'extension des accords de distribution en France, tant avec LBP qu'avec BPCE est une bonne nouvelle pour CNP Assurances, qui voit ainsi sa visibilité améliorée.



Le bureau d'analyses reste cependant Neutre sur le titre, qui est proche de son objectif de cours de 20 E. Oddo indique que les modalités de l'opération et l'élargissement futur du partenariat avec LBP restent encore à préciser.



