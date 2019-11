CNP Assurances : Oddo confirme son conseil

18/11/2019 | 09:13

Oddo souligne que le groupe a limité la baisse de sa marge de solvabilité au 3ème trimestre. Les analystes confirment leur opinion Neutre sur la valeur et l'objectif de cours de 20 E.



Le bureau d'analyses indique la forte progression des primes au Brésil au 3ème trimestre et la forte baisse de la marge sur affaires nouvelles en France.



' Le RBE est conforme aux attentes. La marge de solvabilité a baissé à 161% à fin septembre ' indique Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.