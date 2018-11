CNP Assurances : Oddo confirme son opinion après les résultats

19/11/2018 | 10:35

CNP Assurances a annoncé des primes de 24,6 MdE au 3ème trimestre, en hausse de 3,1% en publié (6,6% à données comparables), proches des attentes. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur et son objectif de 20 E.



Le produit net d'assurance du groupe a été de 2 245 ME (+2,2%), en hausse de 5,5% en France, de 0,3% au Brésil (+22,5% à change constant) et de 10,8% en Europe hors de France.



' Les revenus totaux du groupe et le RBE ont ainsi été légèrement inférieurs aux attentes, avec un RBE de 2 169 ME au 9M 18 (+1,9% en publié, +8,9% à données comparables), 1% en-dessous des attentes. Le RN au 9M 18 a, pour sa part, été de 955 ME (+3,1% en publié, +5,1% à données comparables) également légèrement inférieur aux attentes (-2,2% vs consensus et -1,5% vs notre prévision) ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Si les fondamentaux du groupe restent solides, le titre n'a que peu réagi à l'évolution des marchés et des incertitudes demeurent quant à l'impact de l'opération CDC/La Poste et à l'avenir des activités au Brésil qui ne sont pas dans le périmètre renouvelé ' rajoute le bureau d'analyses.



