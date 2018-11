22 novembre 2018Communiqué de presse : Partenariat Lyfe / Point Vision pour un RDV ophtalmologique rapide

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 novembre 2018

Partenariat Lyfe et Point Vision pour une prise de rendez-vous ophtalmologique rapide

CNP Assurances annonce aujourd'hui la signature d'un nouveaupartenariat entre Point Vision, lespécialiste de l'ophtalmologie, et Lyfe, sa plateforme digitale de services en santé. Les utilisateurs de Lyfe bénéficieront ainsid'unaccès rapide aux soins dans les centres Point Vision répartis partout en France.

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études et de la statistique (Dress), ledélai d'attentemoyen pour un rendez-vous avec un ophtalmologiste est de 80 jours en France. Avec Point Vision, les utilisateurs de Lyfe obtiennent désormais un rendez-vous dans de courts délais.

Grâce à la collaboration entre ophtalmologistes et orthoptistes, Point Vision permet aujourd'hui, à travers ses 25centres, tous certifiés Iso 9001, de proposer des rendez-vous rapides partout en France aussi bien pour un bilan de la vue, une ordonnance de lunettes ou de lentilles que pour le suivi de pathologies oculaires ou la chirurgie, notamment de la cataracte et réfractive.

Des services pour accompagner au quotidien les utilisateurs de Lyfe

Rendez-vous médicaux: Prise de rendez-vous en 1 clic avec des praticiens conventionnés secteur 1 et 2

Conseil santé 7/7: Conseils parchat, téléphone ou visio avec une réponse en moins de 15 minutes

Téléconsultation: Consultation parchat, téléphone ou visio avec des médecins généralistes ou spécialistes (plus de 25 spécialités couvertes)

Examens médicaux: Prise de rendez-vous en moins de 3 jours pour des scanner, mammographie, radio,échographie…

Bilan de santé: « check-up » complet dans un centre de santé parisien (médecins généralistes et spécialistes)

Coaching bien-être: Accompagnement personnalisé pour prendre soin de soi au quotidien et atteindre ses objectifs bien être

Allo Expert Dépendance: Mise en placede l'organisation de la prise en charge la plusadéquate en fonction duniveau de perte d'autonomie(utilisateur ou proches)

Age d'Or Services: Services à la personne au quotidien (ménages, repas, petits bricolages…)

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1285 M€ en 2017. Le Groupe est présenten Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2emarché. Il compte plus de 38millions d'assurés enprévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.

Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le GroupeBPCE et l'Etat français).

À propos de Point Vision

Jeune société de l'univers de la santé à très forte croissance ayant recruté plus de 600 personnes en 6 ans, le Groupe a étéfondé par le Dr François Pelen, Patrice Pouts et Raphaël Schnitzer. Plus d'information surwww.groupepointvision.com

Le Groupe Point Vision déploie et anime un réseau innovant de centres médico-chirurgicaux proposant des rendez-vous avec un ophtalmologiste dans des délais rapides pour des bilans de la vue, des prescriptions de lunettes et de lentilles de contactéventuellement la chirurgie réfractive et de la cataracte.

Améliorer l'accès des Français aux soins ophtalmologiques, en adaptant le parcours de soinsophtalmologiques de premier recours aux nouvelles technologies disponibles et en favorisant la collaboration entre professionnels de santé (ophtalmologistes et délégation de tâches aux orthoptistes), telle est la mission première à laquelle se consacre Groupe Point Vision depuisl'ouverture de son premier centre ophtalmologique à Paris en 2012. Selon une étude nationale réalisée par Publicis Healthcare pour le Groupe Point Vision en décembre 2015, 92% des patients ont apprécié le mode d'organisation de cette organisation dela consultation d'ophtalmologie.