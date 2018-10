9 octobre 2018CNP Assurances : un nouveau département pour renforcer les relations avec ses partenaires de l’économie sociale

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 octobre 2018

CNP Assurances : un nouveau département pour renforcer les relationsavec ses partenaires de l'économie sociale

Laure Châtelest directrice du département économie sociale au sein de labusiness unitprotection sociale et services de CNP Assurances.A la tête de ce département, sa mission consiste à renforcer la proximité de

CNP Assurances avec les mutuelles et les institutions de prévoyance. Fort des liens historiquement tissés avecses partenaires et d'un ancrage agile, CNP Assurancesreprésente un acteur de référence et de confiance pour accompagner les entreprises du secteur de l'économie sociale.

Actuaire qualifiée de l'Institut des Actuaires et diplômée de l'Institut de Science Financière et d'Assurances, Laure

Châtel a débuté sa carrière en 1996 à la Mutualité Fonction Publique (MFP). En 2000, elle a intégré le groupe deréassurance SCOR, d'abord en qualité de responsable du marché des mutuelles puis, en 2007, a étendu son périmètre de responsabilité à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale.Laure Châtel a rejoint

CNP Assurances en janvier 2016.

Entourée de ses deux responsables de développement - Sophie Blondeaux, pour les institutions de prévoyance, et Stéphane Méjean, pour les mutuelles-Laure Châtel souhaite renforcer le modèle multi-partenarial propre à CNP Assurances au sein del'économiesociale.

Sophie Blondeauxa débuté sa carrièreen 2001 au sein du Groupe Agrica en qualité de conseillère entreprise auprès des PME. En 2006, elle devient responsable du développement des accords de branches Normandie Bretagne. En 2012, elle prend la responsabilité du département contrats au sein de la direction des fonctions techniques. Sophie Blondeaux a rejoint CNP Assurances en juin 2016 en qualité de responsable des partenariats avec les institutions de prévoyance.

Stéphane Méjeana débuté sa carrière en 1994 au sein d'une fédération mutualiste (FMF), puis a rejoint LaMutuelle Familiale en2002 au poste de responsable du département technique. En 2009, il rejoint l'UNPMF

(devenue Mutex) en qualité de responsable grands comptes, avant de prendre en charge la direction de la distribution de 2014 à 2016. Stéphane Méjean a rejoint CNP Assurances le 2 juillet dernier en qualité de responsable des partenariats avec les mutuelles.

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1erassureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285M€en 2017. Le Groupe est présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2emarché.

Il compte plus de 38millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne innovantes. Elles sont distribuées parde nombreux partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100% online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des

Dépôts,La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

