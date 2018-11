CNP ASSURANCES : Antoine Lissowski nommé directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d’administration de CNP Assurances a, après avis de son comité des rémunérations et des nominations, approuvé la nomination d’Antoine Lissowski en qualité de directeur général de CNP Assurances. En décembre 2003, il devient membre du directoire de CNP Assurances, président de la Commission plénière économique et financière à la FFSA (devenue FFA, Fédération française de l’assurance). De juillet 2013 à 2018, Antoine Lissowski est directeur général adjoint, directeur financier de CNP Assurances, et est nommé directeur général par intérim le 1er septembre 2018.