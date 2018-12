Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Patrimoine, l’activité d’épargne dédiée à la clientèle haut de gamme de CNP Assurances, annonce l’acquisition de la plateforme de gestion Quality Insurance Services qui gère ses contrats en France et au Luxembourg. « La reprise de l’activité de gestion s’inscrit pleinement dans notre programme de transformation de la relation client engagé depuis un an. Ce dernier a pour objectif d’assurer, tant à nos partenaires distributeurs qu’à leurs clients, un service pendant toute la vie du contrat dans les plus hauts standards du marché » précise François Guilgot, directeur de CNP Patrimoine.Le rapprochement de Quality Insurance Services et de CNP Patrimoine va renforcer la relation partenariale avec les banques privées, les plateformes de CGPI et les family officers