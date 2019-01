Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hervé Thoumyre rejoint CNP Assurances en qualité de directeur de l’expérience client et des systèmes d’information. Il est membre du comité exécutif. Ce diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers était depuis 2017 Senior Vice President chez Devoteam, l’un des leaders européens spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. A ce titre, il vient notamment d’accompagner l’un des leaders mondiaux de la grande distribution dans l’élaboration et le lancement de son plan de transformation pour le compte de son activité banque et assurance.Il succède à Philippe Van Haecke, désormais chargé de mission auprès d'Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.