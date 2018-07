CNP ASSURANCES : confirme ses perspectives après un bon premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances confirme ce matin son objectif de croissance organique du RBE (résultat brut d’exploitation) d’au moins 5% en 2018 par rapport à 2017. La premier assureur de personnes de France a dévoilé, au titre de son premier semestre, un résultat net part du groupe en croissance de 2,3% à 672 millions d'euros (+2,6% à périmètre et change constants). Son RBE s’élève à 1,499 milliard d'euros, en hausse de 1,5% (+7,9% à périmètre et change constants). Enfin, son chiffre d'affaires total a atteint 16,95 milliards d'euros, en hausse de 3,6% (+6,6% à périmètre et change constants).Le seul produit net d'assurance (PNA) est resté stable à 1,474 milliard d'euros. A périmètre et change constants, il est en hausse de 7%.