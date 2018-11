CNP ASSURANCES : confirme son objectif 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances a publié ses indicateurs au 30 septembre. La compagnie d'assurance a réalisé un résultat net part du groupe de 955 millions d'euros, en hausse de 3,1% (+ 5,1% à périmètre et change constants). Le résultat brut d'exploitation a atteint 2,169 milliards, en hausse de 1,9% (+ 8,9% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires s'est établi à 24,6 milliards, en hausse de 3,1% (+ 6,6% à périmètre et change constants) sous les effets d'une dynamique favorable du volume d'unités de compte (+ 19,5 %) et d'une très forte croissance de l'épargne haut de gamme.La part d'unités de compte dans le chiffre d'affaires épargne/retraite a progressé en France pour atteindre 23,1% (contre 20,4% un an plus tôt). Dans le monde, cette part s'établit à 42,2% (contre 37,6% un an plus tôt).Le taux de marge sur affaires nouvelles s'est maintenu à un niveau élevé (22,7% contre 23,6% sur l'année 2017).Le taux de couverture du SCR Groupe (exigence en fonds propres) monte à 193% (198% à fin juin 2018).Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : " CNP Assurances réalise une très bonne performance sur les neuf premiers mois de l'année, grâce à un mix produits qui s'améliore en France et aux mesures prises pour accroître notre efficacité au service des clients. Nous confirmons donc notre objectif de croissance du résultat brut d'exploitation en 2018."