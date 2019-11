CNP ASSURANCES : croissance organique neuf mois de 3,6 %

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances a dévoilé des résultats neuf mois en progression malgré la faiblesse persistance des taux. Le résultat net part du groupe a grimpé de 3,4 % pour s’établir à 987 millions d'euros (+ 3,6 % à périmètre et change constants). Le résultat brut d’exploitation (RBE) s’est élevé à 2,279 milliards, en hausse de 5,1 % (+ 5,8 % à périmètre et change constants). Le produit net d’assurance (PNA) est en hausse de 3,9 % à 2,333 milliards (+ 4,7 % à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires atteint 25,9 milliards, en hausse de 5,4 % (+ 5,7 % à périmètre et change constants).En France, le chiffre d'affaires s'établit à 17,2 milliards, en hausse de 3,8 %. En Europe, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 20,9 milliards, en progression de 1,9 %. Le taux de marge sur affaires nouvelles atteint 6,9 % (19,3 % à fin 2018), fortement pénalisé par la valeur des affaires nouvelles de l'épargne en euro. En Amérique latine, le chiffre d'affaires atteint 5 milliards, soit une nette progression de 23,1 % (+ 25,3 % à change constant).Les encours moyens nets du groupe s'établissent à 319,6 milliards contre 313,7 milliards à fin septembre 2018.Le taux de couverture du SCR groupe est ressorti à 161 % après prise en compte anticipée du paiement du nouvel accord au Brésil. Il était de 169 % à fin juin 2019 et 187 % à fin décembre 2018. Cette diminution est essentiellement liée à la baisse des taux d'intérêt depuis fin 2018.Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : "Les résultats et la situation financière de CNP Assurances confirment que l'évolution du modèle d'affaires en France et en Europe, qui atténue la sensibilité de l'entreprise à la baisse des taux, porte ses fruits. Dans le contexte durable de taux d'intérêts faibles, voire négatifs, l'entreprise est mobilisée pour proposer à ses partenaires et à ses clients des solutions de protection à long terme efficace".