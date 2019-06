CNP ASSURANCES : détient désormais la totalité du capital de CNP Cyprus Insurance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances devient actionnaire à 100 % de sa filiale CNP Cyprus Insurance Holdings. Le premier assureur de personnes en France a, en effet, annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de la participation de 49,9 % de Bank of Cyprus dans CNP Cyprus Insurance Holdings, filiale à 50,1 % de CNP Assurances depuis fin 2008. Le prix d’acquisition s’élève à 97,5 millions d’euros et sera financé par CNP Assurances sur ses ressources propres.L'acquisition de la participation de Bank of Cyprus permet à CNP Assurances de prendre le contrôle total de cette filiale et de consolider ainsi sa position à Chypre, marché présentant des taux de croissance attractifs et sur lequel CNP Cyprus Insurance Holdings est un acteur de premier plan avec des parts de marché de 21 % en vie et 13 % en non-vie respectivement.La réalisation de cette acquisition sera soumise à l'obtention de l'autorisation des autorités réglementaires compétentes. La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours du deuxième semestre 2019.