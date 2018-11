CNP ASSURANCES : et Lydia assurent les appareils mobiles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis son application mobile de paiement instantané, la startup française Lydia propose désormais à ses utilisateurs d’assurer, avec l’aide de CNP Assurances, l’ensemble de leurs appareils mobiles à travers deux offres : l’assurance de son smartphone contre la casse et l’oxydation pour moins d’un euro par semaine, soit 4,29 euros par mois et l’assurance de tous ses appareils nomades (ordinateurs portables, tablettes, casques audio, montres connectées, ...) avec une couverture étendue contre le vol, pour un montant de 9,99 euros par mois.Pour une prise en charge "rapide et efficace" des dommages, Lydia et CNP Assurances s'appuient sur SPB, expert dans la gestion des garanties liées aux produits nomades.