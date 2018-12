CNP ASSURANCES : met en place un programme EMTN

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances a annoncé avoir obtenu, en date du 21 décembre 2018, le visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur le prospectus de base de son nouveau programme Euro Medium Term Notes (EMTN). Le montant du Programme de 7 milliards d’euros a été calibré en fonction de l’encours actuel de dettes subordonnées de l'assureur. Pour rappel, le montant maximal des émissions obligataires autorisé par le conseil d’administration de CNP Assurances est actuellement de 1,5 milliard d’euros par an. Les titres à émettre pourront être admis aux négociations sur Euronext Paris.La mise en place du programme renforcera sa flexibilité financière en lui permettant de saisir plus rapidement des opportunités d'émissions obligataires, subordonnées ou senior, via des placements publics ou privés et dans différentes devises.Il s'inscrit pleinement dans la stratégie financière du groupe, qui cherche en permanence à diversifier sa base d'investisseurs en termes de zones géographiques et de devises – comme le prouvent les émissions réalisées en euro, dollar et livre sterling – et à adapter régulièrement sa structure de capital en tenant compte de ses perspectives de développement en Europe et en Amérique latine, des exigences de fonds propres Solvabilité 2 et des critères des agences de notation Moody's et Standard & Poor's.