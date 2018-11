CNP ASSURANCES : noue un partenariat avec Point Vision dans l'ophtalmologie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études et de la statistique (Dress), le délai d’attente moyen pour un rendez-vous avec un ophtalmologiste est de 80 jours en France. Afin de permettre aux patients d’obtenir des rendez-vous dans de courts délais, CNP Assurances a annoncé la signature d’un nouveau partenariat entre Point Vision, le spécialiste de l’ophtalmologie, et Lyfe, sa plateforme digitale de services en santé.Grâce à la collaboration entre ophtalmologistes et orthoptistes, Point Vision permet aujourd'hui, à travers ses 25 centres – tous certifiés Iso 9001 – de proposer des rendez-vous rapides partout en France aussi bien pour un bilan de la vue, une ordonnance de lunettes ou de lentilles que pour le suivi de pathologies oculaires ou la chirurgie, notamment de la cataracte et réfractive.