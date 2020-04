CNP ASSURANCES :, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 3 avril 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-7,12% à 8,285 euros)La valeur, comme le reste du secteur, est pénalisée par la spéculation concernant la suppression des dividendes. L'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) exhorte les assureurs et réassureurs à suspendre temporairement toute distribution de dividendes et tout rachat d'actions visant à rémunérer les actionnaires Cette approche prudente devrait également s'appliquer aux politiques de rémunération variable.