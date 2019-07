CNP ASSURANCES : progression du chiffre d'affaires et du résultat net au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 3,6 % à 17,6 milliards d'euros (+ 4,6 % à périmètre et change constants). L’assureur s'est réjoui du maintien à un haut niveau de la part d'unités de compte dans le chiffre d'affaires épargne/retraite à 39,2 % (contre 42,2 % un an plus tôt). Le taux de marge sur affaires nouvelles est ressorti à 16,9 % impacté par la baisse des taux en Europe. Le résultat brut d'exploitation a atteint 1,566 milliard, en hausse de 4,4 % (+ 6,2 % à périmètre et change constants).Le résultat net part du groupe s'est établi à 687 millions, en hausse de 2,3 % (+ 3,3 % à périmètre et change constants). L'operating free cash-flow net est ressorti à 846 millions en hausse de 4,6 %.Le taux de couverture du SCR Groupe a atteint 169 % (187 % à fin 2018) également impacté par la baisse des taux en Europe.Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : " CNP Assurances réalise au cours de ce premier semestre une performance opérationnelle solide malgré un contexte européen de taux d'intérêt à un niveau exceptionnellement bas".En Europe, dans un marché peu porteur, CNP Assurances montre la résilience de son modèle d'affaires en confortant ses positions dans l'épargne UC et l'assurance des emprunteurs", a indiqué le dirigeant.Ce dernier précise : "En Amérique Latine, l'activité excède la croissance du marché à un rythme extrêmement soutenu, ce qui place le Groupe dans la position de troisième assureur brésilien"."Dans ce contexte, le résultat net est en croissance de 2,3%. La discipline budgétaire se traduit par une amélioration continue du coefficient d'exploitation, et le groupe est engagé dans la poursuite de sa transformation opérationnelle", conclut Antoine Lissowski.