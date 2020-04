CNP ASSURANCES : recule après le retrait de ses prévisions de résultat net part du groupe 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances (-5,21% à 8,82 euros) figure parmi les principales baisses de l'indice SBF 120. Après avoir suspendu son dividende, à la différence des autres assureurs cotés français, le groupe a retiré son objectif de croissance du résultat net part du groupe pour 2020. Sans surprise, le premier assureur de personnes en France a mis en cause les nombreuses incertitudes liées à l’ampleur et à la durée de l'épidémie de Covid-19 ainsi qu’à leurs impacts négatifs potentiels sur la société. CNP Assurances visait auparavant une croissance comprise entre 3 % et 7 %.Au vu de l'examen des données qui lui ont été présentées à date, le Conseil d'administration a confirmé que cette crise n'est pas de nature à affecter profondément la solidité financière. Le groupe avait le point à ce sujet le 19 mars, soulignant le niveau élevé de son taux de couverture de la solvabilité, qui s'élevait à 227% en fin d'année dernière.CNP Assurance avait aussi mis en avant une gestion rigoureuse des risques, un très faible niveau de taux garantis et une très importante provision pour participation aux excédents.L'entreprise communiquera des informations plus précises sur l'évolution de sa situation le 15 mai 2020 à l'occasion de la publication des indicateurs de résultat du premier trimestre 2020.En Bourse, la valeur a perdu la moitié de sa valeur depuis le 1er janvier, mais a nettement rebondi par rapport à son plus bas de 5,30 euros touché le 18 mars.