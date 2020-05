CNP ASSURANCES : repli de l'activité Epargne/retraite au premier trimestre en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre 2020, CNP Assurances a accusé un repli de 17% de son chiffre d'affaires à 6,852 milliards d'euros. A change constant, la baisse atteint 14,4%. Cette contraction s'explique en très grande partie par la baisse de l'activité Epargne/retraite en France. Le produit net d’assurance (PNA) est en diminution de 2,2 % à 701 millions (+ 3,3% à périmètre et change constants). Le coefficient d'exploitation du groupe est de 31,3%, en très légère hausse de 0,1 point.Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 621 millions, en baisse de 3% (+ 2,6% à change constant).Le résultat net part du groupe (RNPG) est de 299 millions soit une baisse de 8,2% à change courant et de 4,5% à change constant.L'actif net comptable IFRS atteint 15,9 milliards, soit 23,2 euros/action (contre 24,6 euros par action à fin mars 2019).Le taux de couverture du SCR Groupe est de 218% au 31 mars 2020 (227% à fin 2019).Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré :" Les résultats du premier trimestre sont de bon niveau. Il conviendra de mesurer les impacts éventuels supplémentaires au premier semestre. Au total, CNP assurances présente un modèle d'affaires et un bilan très solides, comme en témoigne le haut niveau du taux de solvabilité".