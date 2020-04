CNP ASSURANCES : retire son objectif de résultat net part du groupe 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte tenu des nombreuses incertitudes liées à l’ampleur et à la durée de l'épidémie de Covid-19 ainsi qu’à leurs impacts négatifs potentiels sur CNP Assurances, le Conseil d’administration a pris la décision de retirer l’objectif de croissance du résultat net part du groupe pour 2020 communiqué le 20 février 2020, qui ne pourra pas être tenu. Le premier assureur de personnes en France visait une croissance comprise entre 3 % et 7 %.Au vu de l'examen des données qui lui ont été présentées à date, le Conseil d'administration a confirmé que cette crise n'est pas de nature à affecter profondément la solidité financière.L'entreprise communiquera des informations plus précises sur l'évolution de sa situation le 15 mai 2020 à l'occasion de la publication des indicateurs de résultat du 1er trimestre 2020.