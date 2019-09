CNP ASSURANCES : trouve un accord avec son partenaire brésilien et paiera 1,5 milliard d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CNP Assurances a achevé les discussions avec le brésilien Caixa Seguridade et a conclu un avenant au protocole d’accord du 29 août 2018. L'assureur bénéficiera de l'allongement de la durée de l'accord de distribution exclusif de 5 ans supplémentaires, soit jusqu’au 13 février 2046. Il conservera par ailleurs jusqu’en décembre 2020 une part économique plus élevée (51,75% contre 40%) sur le périmètre de l’accord du 29 août 2018 (retraite, prévoyance, emprunteur consommation).L'assureur paiera, à une date désormais fixée en décembre 2020, un montant de 7 milliards de reais (soit 1,53 milliard d'euros), contre 4,65 milliards prévus initialement.L'avenant prévoit en outre des mécanismes incitatifs à la surperformance en terme de volumes et profitabilité sur les 5 premières années, sous forme de versements complémentaires, plafonnés à 0,8 milliard de reais en part du groupe en valeur au 31 décembre 2020. L'impact de l'avenant au protocole d'accord sur le taux de couverture SCR Groupe est estimé à 3 points supplémentaires.La réalisation de la transaction reste soumise à différentes conditions suspensives, dont notamment l'obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes en matière prudentielle et de concurrence. Sous réserve de l'obtention de ces autorisations, le closing de l'opération devrait intervenir à fin décembre 2020."CNP Assurances se réjouit de la conclusion de cet avenant qui élargit l'accord conclu en août 2018 en donnant une perspective encore plus longue à notre partenariat avec Caixa Econômica Federal", déclare Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.